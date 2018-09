Jorge Burruchaga tras descanso de Messi: "Hay que dejarlo tranquilo"

El ex centrocampista de la selección argentina y actual manager de la albiceleste, Jorge Burruchaga, solicitó respeto y paciencia con la determinación de Lionel Messi de tomarse un descanso hasta el 2019. De esa forma, el crack no se enfrentará en los amistosos de Argentina programados contra Guatemala y Colombia en Estados Unidos, en los próximos días.

“A Leo no hay que obligarle más a que venga sí o sí. Lo dije, también, cuando él expresó que no iba a jugar más. Yo dije que descansara, que esté con su gente, que lo evaluara bien. Ahora es lo mismo. Este es un proceso de evaluaciones y sabemos lo que Leo puede rendir en la selección, lo que le puede seguir aportando. Hay que dejarle tranquilo, que disfrute de su club y de otras cosas. Cuando esté bien y cuando esto se encamine, obviamente que no se puede pensar que Leo no esté más en la selección", manifestó el deportista según el portal 'Olé'.

Cabe indicar que Argentina se enfrentará a Guatemala en el Memorial Sports Arena el próximo sábado, y luego le tocará chocar su segundo amistoso contra Colombia en el Metlife Stadium, el próximo miércoles.