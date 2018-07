​Jorge Almirón: 'Estoy preparado para dirigir a la selección argentina'

Diego Simeone, Ricardo Gareca, Marcelo Gallardo, Mauricio Pochettino, José Pekerman, Jorge Almirón y Matías Almeyda son los candidatos que maneja la AFA para asumir la conducción de la selección de Argentina.

Almirón quiere el reto

Jorge Almirón -actualmente al mando del Atlético Nacional de Colombia- se pronunció a esa posibilidad durante una entrevista para para un programa de Radio Trinidad.

'Me entero por las redes que mi nombre está instalado. Hay muchos y no veo nada todavía concreto. Llegado el momento uno puede analizar. Pero, es un privilegio. A cualquier entrenador le gustaría tener esa oportunidad. Yo me siento preparado, pero también sé que uno nunca lo va a saber hasta que no esté ahí. De afuera es fácil opinar. Los números y procesos avalan nombres de técnicos con jerarquía, que tienen prestigio', indicó el entrenador a Radio Trinidad.