Jordi Alba sobre el Real Madrid: "Quiero que pierda todos los partidos"

"Quiero que el Real Madrid pierda todos los partidos". Así de sincero fue Jordi Alba, defensa del FC Barcelona, archirrival del elenco merengue. ¿Eso quiere decir que el también jugador de la selección española hinchará por el Liverpool en la final de la Champions League? La respuesta es más que evidente.

"Soy amigo de todos los jugadores del Real Madrid, pero quiero que pierdan todos los partidos", señaló Alba en el programa de Antena 3 no sin reiterar que se lleva "perfecto" con todos los integrantes del conjunto de la 'Casa Blanca'.

Jordi Alba también confesó que la temporada pasada, cuando el Real Madrid ganó la Champions League derrotando a la Juventus, muy a su pesar tuvo que felicitar a sus colegas de profesión que juegan en "la vereda de enfrente". “Les di la enhorabuena, pero me hubiese gustado no hacerlo”, admitió.

Prepárate, Messi

En otro momento de la charla, a Jordi Alba le preguntaron sobre un eventual choque entre las selecciones de España y Argentina en Rusia 2018, lo que significaría que tendría que marcar a Lionel Messi, su compañero en el Barcelona. Lejos de cualquier diplomacia, el defensa avisó: “Cuando tengo que defender, no tengo amigos, porque no quiero que me gane ni mi padre”. La 'Pulga' está advertida.