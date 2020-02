Sport Huancayo rescató un importante empate 1-1 ante Argentinos Juniors en Argentina por el duelo de ida de la Copa Sudamericana. Joel Pinto, una de las figuras del encuentro, contó las extrañas declaraciones que el árbitro del partido tuvo hacia sus compañeros en los minutos finales.

Minuto 38

“Cuando le reclamaban al árbitro sobre el tiempo que ya se había cumplido, el árbitro les decía a mis compañeros: ‘Cuidado te hacen el segundo gol’. No lo podíamos creer, a mi no me dijeron, pero sí a ellos, los compañeros no van a mentir”, contó en entrevista a Exitosa Deportes.

El árbitro del partido fue el venezolano Ángel Artega de 33 años, que en el Preolímpico Sub 23 dirigió el encuentro entre la selección peruana y Brasil.

Con el empate 1-1 ante Argentinos Juniors, a Sport Huancayo solo le basta el empate sin goles para avanzar a la siguiente etapa. La paridad 1-1 llevará el partido a los penales y cualquier otro marcador empate hará que el cuadro argentino clasifique.