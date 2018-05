Joe Hart rompe su silencio tras no ser convocado para Rusia 2018

La lista de la selección de Inglaterra para el Mundial Rusia 2018 generó la polémica por no convocar al arquero Joe Hart, quien fue pieza fundamental a lo largo de las Eliminatorias. El '1' rompió su silencio y reveló el duro momento al saber que no acompañará a sus compañeros a la próxima Copa del Mundo.

"No voy a mentir, estoy decepcionado. Después de dos años intentando hacer lo mejor en una situación realmente difícil, es difícil de aceptar. Estoy orgulloso de haber jugado todos los minutos para clasificar la selección y de haber tenido un papel realmente importante en este resultado. Sé lo que llevé al equipo, pero eso es lo que es. Buena suerte para todos. Los jugadores saben que, aunque yo no esté ya, vestiré mi camisa de Inglaterra como hincha esta vez, torciendo todo el tiempo. No teman, van y arrebatan", dijo Joe Hart.

Como se recuerda, Joe Hart fue titular en el Mundial Brasil 2014 y capitán de la selección de Inglaterra durante las Eliminatorias al Mundial Rusia 2018. Quedarse fuera de la nómina de convocados generó malestar entre los hinchas del arquero, quienes piden que sea llamado en la lista final.

