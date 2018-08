Figura del Barcelona puso en duda su continuidad tras la pretemporada

No todo es color de rosa en Barcelona. Pese a que el equipo de Ernesto Valverde se ha visto reforzado gracias a grandes figuras como Malcom, Lenglet, Arthur y recientemente la incorporación de Arturo Vidal, hay jugadores importantes que también se plantean la posibilidad de dejar el club.

Uno de ellos es el portero holandés Jasper Cillessen, quien tras la gira por Estados Unidos en la pretemporada no ha dejado clara su continuidad: "No lo sé", dijo sobre su continuidad y además agregó que "Tengo ganas de jugar muchos partidos y ya está", algo que la temporada pasada no pudo realizar debido al buen momento de Marc-André Ter Stegen.

Justamente hablando del portero alemán, Jasper Cillessen respondió a sus declaraciones, donde afirmaba que lo quería jugar todo esta temporada: "Lo único que puedo decir es que se trata de una situación del equipo y como tal no hay nada más que decir", sentenció el portero holandés.

En caso se vaya Jasper Cillessen del Barcelona, sería una baja bastante sensible, pues -por lo general- siempre hay un portero de gran nivel como suplente en los clubes grandes. Si es que sale del club, su reemplazo sería Jokin Ezkieta, joven portero de 21 años, quien sería el portero titular en Barcelona B durante la temporada 2018-19.

