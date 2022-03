Atlético de Madrid le ganó a Manchester United la noche de este martes y aseguró su presencia en cuartos de final de la Champions League. Para la clasificación, el ‘Aleti’ tuvo como una de sus figuras a Jan Oblak, que se lució con una espectacular actuación en Old Trafford y evitó varios goles gracias a sus tremendas atajadas.

De ahí se explica que el guardameta esloveno haya sido uno de los futbolistas más aclamados por la hinchada del equipo español cuando se concretó el objetivo del cuadro dirigido por Diego Simeone. Los cientos de seguidores, incluso, no dudaron en dedicarle un cántico a Oblak.

“Obi, Oblak... cada día te quiero más”, repitieron los aficionados, que vibraron de emoción con la victoria 1-0 del ‘Aleti’, con gol del brasileño Renan Lodi

"OBI, OBLAK... CADA DÍA TE QUIERO MÁS" hermoso momento entre la gente del Atlético de Madrid y su arquero figura en Old Trafford. De yapa, ovación a Josema Giménez.



La palara de Oblak

Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, consideró este martes que “todos” los jugadores del conjunto rojiblanco han sido “hombres del partido” en el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester United, en el que sobresalieron dos paradas suyas, una de ellas con la cara.

“Hombres del partido han sido todos. Después de un partido así, difícil en Old Trafford, todo el equipo ha hecho un gran partido. Felicitar a todo el equipo por el esfuerzo que ha hecho para poder pasar a cuartos y estamos contentos. Es un logro que te alegra. Te siente feliz, después de un año complicado, que en LaLiga no estamos finos, que todo parece muy mal, que todo es negativo, cuando hay cosas positivas siempre ayudan”, dijo a Movistar+.

“En los últimos partidos en la Liga ya hemos subido el nivel y hoy hemos ganado este partido importante y nos va a dar moral para seguir en la Liga y ojalá pasar los cuartos”, añadió Oblak, que explicó su parada con la cabeza a Elanga con 0-0 en el marcador: “Si al inicio te marcan, sería muy complicado. La cara ha estado ahí y por suerte no la he movido. No tengo miedo del balón y lo he parado. Es lo más importante”.