James Rodríguez se hartó del Bayern Munich y envió contundente mensaje

James Rodríguez no vive un buen momento en Bayern Munich. El volante colombiano no ha tenido continuidad desde la llegada de Nico Kovac, quien lo relegó al banco de suplentes y prefirió a jugadores como Gnabry o Kingsley Coman por encima del exReal Madrid.

Por ello, James tuvo un contundente mensaje respecto a la falta de continuidad que ha tenido en lo que va del 2018: “Es otra situación a la del año pasado porque juego menos. Si tengo que irme por falta de minutos, lo haré. Pero me gustaría quedarme porque realmente siento el amor de los fanáticos y de toda la familia Bayern”, indicó el jugador de la selección de Colombia.

Además, dejó en claro que falta poco para concluir con su recuperación tras la operación que tuvo que pasar debido a una lesión en los meniscos: "Otra vez me siento bien. Creo que en una o dos semanas podré entrenar plenamente", concluyó el colombiano.

Se especula que para la próxima temporada podría retornar al Real Madrid, club con el que aún tiene contrato hasta el 2020. Su traspaso a Bayern fue a modo de préstamo por 40 millones de euros, pero el equipo español tiene la primera opción para la recompra.

LEE ADEMÁS