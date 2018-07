James Rodríguez se confesó para un medio colombiano

James Rodríguez mostró su lado más humano en una entrevista para The Suso's Show' de Caracol TV en la que abrió las puertas de su casa. Desde el museo hasta a sala de cine, hizo un tour por todo su hogar haciendo un repaso a varios puntos de su carrera. Breve recibimiento para mostrar el museo que tiene en su casa de Medellín. Los premios de mejor jugador en el pasado Mundial, el de este contra Polonia, e de la Copa Centenario... En la pared varias camisetas. Las de Mónaco, Envigado, Oporto y Bayern. Con predominio de dos, la Selección y el Real Madrid. Ahi aparecen las dos remeras que tuvo en las dos Champions que ganó con le Real, a pesar de que no jugara muchos minutos en esta competición. Suso le recuerda a Zidane, a lo que James sólo responde con una carcajada.

El jugador colombiano recordó sus cifras con el club blanco: "El Real Madrid ha sido el club en el que más goles he hecho. 32 en Oporto y 36 en Madrid. ¡No es fácil eh! Con 42 asistencias".

Del museo a la pequeña sala de cine decorada con las fotos de su personaje de fantasía favorito: Harry Potter. "Desde que tengo 10 años fui fan de Harry Potter y siempre pensé que si algún día tenía una sala de cine le pondría fotos de la película", confiesa. La bandeja paisa es su comida favorita, la que siempre escoge cuando vuelve a casa, "con sus chicarroncitos", admitió. ¿James cocina? "Ayuda en los asados", respondió uno de los empleados de la casa.

El '10' de Colombia confesó que no puede tener mucha vida social. "Hace siete años que no voy a un centro comercial", explicó, aunque reconoce que ahora en Bayern puede tener más libertad. "Uno siente el cariño pero aveces también nos gustaría poder salir tranquilos para estar un rato con nuestra niña".¿Respetamos mucho a Inglaterra? James no puede esconder que le queda la rabia de no haber participado en el último encuentro contra Inglaterra.

"Cuando ya son partidos tan importantes se te pasan muchas cosas por la cabeza. Hicimos un partido bueno, competimos bien y se lo pusimos difícil, lo que pasa que no podía estar yo. Lastimosamente no pude estar por esa pequeña lesión y fue muy duro. Tuvo que estar apoyando como un aficionado más y jalando al árbitro que estuvo un poco mal. Aunque no hay que poner esto como excusa, nos quedamos en los penaltis, fue suerte", afirmó.

James confesó que le tiene problemas con el alemán. "Cada día entiendo menos, eso está jodido", admitió. Utiliza el inglés para entenderse con sus compañeros, aunque tiene la facilidad de que en el equipo hablan siete español. "Hasta ahora sigo en el Bayern, estoy feliz allá y noto que me quieren"

Paso a las confesiones rápidas. ¿Su mejor partido? Contra Uruguay en el Mundial de Brasil. También ahí marcó su mejor gol. Falcao, el mejor delantero compartiendo con Cristiano Ronaldo. ¿El mejor título? No lo duda, "los del Real Madrid", donde levantó entre otros dos Champions, una Liga y un Mundial de Clubes.

¿Seguirá en Bayern? La noticia de su posible vuelta al club blanco cobra fuerza en este mercado. "Hasta ahora sí sigo en el Bayern. Hice una primera temporada espectacular, y estoy muy feliz allá. Siento que me quieren mucho el club y la gente", confesó.

James admitió que la lesión que lo lastró en el Mundial a ha quedado atrás. "Ya estoy bien, tenía un muy pequeña rotura fibrilar en el gemelo, pero ya estoy bien", explicó.

Sobre la continuidad de Pekerman prefirió no responder. "No es un tema mío, es una pregunta que no tengo que responder".