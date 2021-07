James Rodríguez entrena con Everton desde el primer día de la pretemporada. Pese a la participación activa en los trabajos, el volante parece que no cuenta para el técnico Rafael Benítez. Por ello, los medios ingleses comentan sobre las dudas que hay en torno a la permanencia del jugador en el club de la Premier League.

Frente a la cantidad de rumores, el propio delantero rompió su silencio en una transmisión mediante su canal en Twitch. “Estuvimos en Estados Unidos entrenando y jugando un poco. Vamos a charlar un poquito después de tanto tiempo”, arrancó el internacional colombiano a los fanáticos.

Enseguida, James Rodríguez confirmó que desconoce qué pasará en la siguiente campaña con los ‘Toffees’. “No sé dónde voy a jugar. Es un tema bastante complicado, la verdad. Vamos a ver qué pasa. No quiero decir que sí o que no, porque no sé qué va a pasar. Estoy entrenando bien y fuerte”, agregó.

De todos modos, el ‘cafetero’ estará preparado para encarar un nuevo desafío si no continúa en el conjunto de Merseyside. “En el fútbol y en la vida no se sabe qué va a pasar. Solo sé que estoy entrenando fuerte y bien. Hay que pensar en el presente. Estoy entrenando duro para todo lo que viene”, expresó.

Real Madrid descartado

Carlo Ancelotti siempre ha manifestado la predilección por el 10 colombiano. El italiano coincidió con el delantero en Real Madrid, Bayern Múnich y la campaña anterior en Everton. Tras el regreso del DT a la ‘Casa blanca’, en España indicaron que hay chances para ver nuevamente al medio con la camiseta de los merengues.

En ese sentido, James Rodríguez fue tajante para responder a las preguntas que le hicieron los usuarios de la conocida plataforma. “No creo que vuelva al Real Madrid. Es un ciclo cerrado y no se va a volver a repetir”, sentenció.

La posibilidad de ir a Italia

James Rodríguez apareció en la lista de potenciales reemplazantes para Hakan Calhanoglu, quien abandonó el Milan para sumarse al Inter. Incluso, el agente Jorge Mendes viajó a Italia para buscar un espacio al colombiano en el Calcio.

Con respecto a la chance de ir la Serie A, el delantero ‘cafetero’ manifestó que: “Ya jugué en todas las ligas. Solamente me falta Italia. Sería bueno hacer ese récord, pero no sé si se vaya a dar a futuro”, concluyó.