James Rodríguez reveló qué hará si le marca un gol a Real Madrid

Real Madrid recibirá a Bayern Munich en el Santiago Bernabéu este martes por la segunda semifinal de la Champions League, pero la 'Casa Blanca' tendrá un 'invitado especial'. Se trata de James Rodríguez, quien estuvo desde el 2014 al 2017 en el cuadro merengue y que volverá a su antigua casa, esta vez con camiseta 'bávara'.

Cuando fue cuestionado por si celebraría un gol en caso le marque al Real Madrid, James Rodríguez respondió: "No, por el simple hecho de que estuve aquí bien. Me trataron muy, muy bien. Siempre quise estar aquí. Fueron tres años únicos en los que conseguí muchos títulos. Pude prácticamente ganarlo todo. Es cuestión de respeto hacia esa gente que me hizo feliz aquí", afirmó el jugador colombiano que estará en Rusia 2018.

Además, James Rodríguez dejó en claro que él no tiene ningún problema con Zinedine Zidane: "Contra Zidane no tengo absolutamente nada. No son sentimientos de rabia ni de querer ganar contra él. Sólo quiero hacer un gran partido, quiero que el Bayern pueda jugar una gran final, que es lo que queremos. No tengo nada contra él ni contra el club. Sólo tengo sentimientos de gratitud. Sólo quiero hacer un buen partido ante ellos", dijo el colombiano.

James Rodríguez estuvo en Real Madrid por 3 temporadas, siendo fundamental en la obtención de la Champions League 2015-16, además, en 111 juegos anotó 36 goles y dio 41 asistencias.

