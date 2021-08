James Rodríguez arrancó la pretemporada con el Everton en medio de la incertidumbre por conocer lo que pasará con su carrera con miras a la 2021-22. De momento, el volante ya sabe que el entrenador Rafael Benítez no cuenta con él y debe buscar una salida. En ese sentido, el Milan siempre ha sido una de las primeras alternativas para el jugador de 30 años.

Es más, desde que surgió la posibilidad de marcharse a la Serie A, el colombiano ha mostrado total disposición frente a un eventual traspaso. Sin embargo, medios de Italia e Inglaterra ya avanzaron que el ‘10’ está fuera de los planes del conjunto que encabeza el técnico Stefano Pioli por razones relacionadas con los antecedentes del sudamericano.

“El AC Milan ha ‘descartado’ la idea de fichar al centrocampista del Everton James Rodríguez este verano a pesar de que el jugador se ha ‘ofrecido’”, dice el medio británico Sport Witness. Pero no es el único ha brindado actualizaciones con respecto a las chances del internacional en el presente mercado de fichajes.

Así, el periódico deportivo italiano Corriere dello Sport detalló que “de James Rodríguez no se sabe nada nuevo, salvo que se marcha del Everton: el compromiso y los problemas físicos hacen muy difícil su llegada a Italia, a pesar de que él mismo había manifestado cierto deseo de venir a Milán”, señala la publicación.

James Rodríguez todavía está vinculado con los ‘Toffees’ por la campaña que está cerca de arrancar. No obstante, el ex Real Madrid desea tener continuidad porque siente que todavía tiene cuerda para rendir en el nivel más exigente. De hecho, el ‘10’ no baja los brazos y se esmera en los entrenamientos.

“En el fútbol y en la vida no se sabe qué va a pasar. Solo sé que estoy entrenando fuerte y bien. Hay que pensar en el presente. Estoy entrenando duro para todo lo que viene”, señaló el centrocampista el pasado en una transmisión mediante su canal en Twitch. Al mismo tiempo, el cucuteño desveló que Real Madrid es “un ciclo cerrado” en su carrera.

“No sé dónde voy a jugar. Es un tema bastante complicado, la verdad. Vamos a ver qué pasa. No quiero decir que sí o que no, porque no sé qué va a pasar. Estoy entrenando bien y fuerte”, concluyó el futbolista en el diálogo con todos sus seguidores en la reconocida plataforma.