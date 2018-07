James Rodríguez habría pedido volver a Real Madrid

James Rodríguez podría firmar su vuelta al Real Madrid al término de su cesión. El cuadro blanco y Bayern Munich tienen un acuerdo de cesión que finaliza el 30 de junio de 2019, con opción de compra por parte de los bávaros. Sin embargo y con toda la astucia de Florentino Pérez, antes de la partida del colombiano hicieron algo para que pueda volver al club en un futuro.

Podría haber un acuerdo total

James Rodríguez y Real Madrid firmaron un nuevo contrato que los une por 2 años más, hasta el 30 de junio de 2021 y, en caso el volante colombiano quiera volver al club, solo debería ponerse de acuerdo con la dirigencia de la 'Casa Blanca' para firmar su vuelta.

Según informa el Diario Marca, esto no sería ningún problema, pues para Julen Lopetegui el colombiano es un jugador que puede aportar mucho al equipo, situación que no ocurría con Zinedine Zidane pues el francés creía que James Rodríguez no trabajaba lo suficiente y poco a poco lo fue relegando de la titularidad.

Lo quieren en Munich

De otro lado, Bayern Munich está contento con lo hecho por James Rodríguez en su primera temporada y sí han manifestado abiertamente su deseo de seguir contando con el colombiano. ¿Qué le espera a James para el futuro?

LEE ADEMÁS