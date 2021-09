Los hinchas de Everton critican a Rafael Benítez por tachar a James Rodríguez del primer equipo. Sin embargo, la situación en la interna del club parece diferente, según las declaraciones del entrenador posterior a la dura derrota contra Aston Villa por 3-0 en el partido válido por la quinta jornada de la Premier League.

Antes de elegir a la escuadra que viajó a la cancha de los ‘Villanos’, el estratega español tuvo un diálogo con el mediocampista colombiano. Frente a la gran cantidad de ausencias en los ‘Toffees’ (entre ellos Dominic Calvert-Lewin y Richarlison), el ‘10’ se perfiló como una de las opciones, pero la respuesta del ex Porto sorprendió al DT.

Es más, ‘Rafa’ Benítez no dudo en desvelar el contenido de la conversación con el ‘cafetero’ y la razón por la que no fue considerado para el partido en el estadio Villa Park. “Para este juego, estaba un poco preocupado por su músculo. Estaba teniendo un pequeño problema y decidimos que teníamos que esperar, así que no estaba disponible. Eso es todo”, declaró.

En la misma línea, el ex técnico de Liverpool manifestó que evaluarán la situación de James Rodríguez con miras al partido del martes ante Queens Park Rangers por la Copa de la Liga. “Veremos si está apto para el próximo partido y luego decidiremos”, sentenció el preparador de 61 años.

La línea de tiempo de James Rodríguez

El inicio de la campaña 2021-22 ha sido complicado para el delantero colombiano. Antes del estreno en la Premier League, el jugador fue aislado debido a las regulaciones del COVID-19. Por ello, el ex Real Madrid se perdió los partidos contra Southampton, Leeds United, Huddersfield y Brighton.

Tras el regreso de la jornada internacional de selecciones, James Rodríguez manifestó sentirse “listo”, pero no apareció en la convocatoria contra Burnley del último lunes 13 de septiembre. Luego, ‘Rafa’ Benítez dijo que el atacante la manifestó que tenía problemas musculares con miras al compromiso ante Aston Villa.