La selección de Austria consiguió descontar ante Italia este sábado en Wembley por los octavos de final de la Euro 2020. Saša Kalajdžić anotó el 2-1 para los austriacos, que habían igualado sin goles en tiempo regular y encajaron dos goles antes del final del primer tiempo extra.

Federico Chiesa (95) y Matteo Pessina (105) fueron los goleadores de la ‘Nazionale’ en el emblemático coliseo inglés después de que la falta de puntería condujera a la primera prórroga de esta edición del torneo.

Austria no se rindió y presionó hasta que no quedó más tiempo, provocando seis minutos de sufrimiento para Mancini y los suyos cuando Sasa Kalajdzic recortó distancias en un córner, pero no fue suficiente.

En la siguiente ronda Italia se enfrentará, el viernes 2 de julio en Múnich, con la selección superviviente del Bélgica-Portugal que tiene lugar el domingo en Sevilla.

Austria cierra una meritoria Eurocopa, en la que por primera vez entró en las eliminatorias, quedando segunda en su grupo C con seis puntos, solo por detrás de Países Bajos.