Italia busca nacionalizar a tres sudamericanos

La Selección de Italia no viene atravesando sus mejores días. Es que no encuentra variantes y la no clasificación al Mundial de Rusia 2018 ha hecho pensar a Roberto Mancini, técnico de la 'Azzura' en buscar otros refuerzos para no pasar papelones y hacer resurgir al tetracampeón del mundo.

Según publicó la Gazzetta dello Sport, Roberto Mancini tiene en mente convocar a tres jugadores sudamericanos (dos argentinos y un brasileño) para la Selección de Italia: Sebastián Driussi e Ignacio Pussetto de Argentina y Luis Felipe Ramos de Brasil.

Tanto Driussi, quien se desempeña como jugador en el Zenit, como Pusseto, del Udinese de la Serie A, cuenta con pasaporte comunitario. Asimismo, ambos futbolistas compartieron plantel en las categorías inferiores de la Selección de Argentina.

"Nosotros queremos reforzar a la Selección de Italia con jugadores que consideramos importantes para el esquema. Si es de buscar nacionalizar a los más destacados, lo haremos. No tendremos problema", sostuvo Roberto Mancini a los dirigentes del Calcio.

