Imperdible. Este martes 26 de enero se jugará el clásico entre Inter de Milan y Milan en el estadio San Siro por la Coppa Italia, ambos equipos van en busca de su pase a la semifinal del torneo. El partido va en vivo y en directo desde las 14:45 horas (horario peruano) y tendrá la transmisión exclusiva de ESPN 2.

Asimismo, puedes seguir el partido a través del minuto a minuto de EL BOCÓN, pues encontrarás goles, jugadas, datos, estadísticas y más detalles para que no te pierdas ni un segundo del Inter vs. Milan de este martes 26 de enero.

Inter vs. Milan: fecha y horario del partido

El partido entre Inter de Milan y Milan se jugará este martes 26 de enero a las 14:45 horas de Perú, sin embargo, si no te encuentras en el país incaico te dejaremos un listado con los diferentes horarios en Latinoamérica y demás países.

Perú / 14:45 horas

Argentina / 16:45 horas

16:45 horas Brasil / 16:45 horas

16:45 horas Chile / 16:45 horas

16:45 horas Colombia / 14:45 horas

14:45 horas Ecuador / 14:45 horas

14:45 horas México / 13:45 horas

13:45 horas Estados Unidos / 11:45 horas PT / 14:45 horas ET

El ganador del encuentro pasará a la semifinal de la Coppa Italia y esperará a los ganadores de los partidos de: Atalanta vs. Lazio, Juventus vs. SPAL y Napolia vs. Spezia. Los partidos se desarrollarán el miércoles 27 y jueves 28 de enero.