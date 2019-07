Busca club: Inter de Milán: Mauro Icardi quedó "fuera de los planes", según Antonio Conte

Un nuevo capítulo (y no muy bueno) se abrió sobre el futuro futbolístico de Mauro Icardi con Inter de Milán. El delantero, junto al volante Radja Nainngolan, fueron anunciados como que no forman parte del proyecto del cuadro 'neroazzurro', a pesar de no haber fichado jugadores en ataque.

Fue el mismo Antonioo Conte quien confirmó que Mauro Icardi no forma parte del proyecto que tiene Inter de Milán para esta temporada, en la que ha fichado jugadores como Diego Godín desde el Atlético Madrid, a Valentino Lazaro del Hertha Berlin y Nicolo Barella del Cagliari.

"El club fue muy claro al decir que Icardi no forma parte de este proyecto. Esa es la realidad, él ya no está más", sostuvo Antonio Conte en conferencia de prensa donde además detalló que le gustaría sumar un atacante con urgencia, pero que de su gusto es Romelu Lukaku

Recordemos que los primeros visos de esta decisión ya anunciada, se dieron en Suiza cuando el delantero argentino abandonó la concentración del equipo tras llegar a un acuerdo con la directiva. El destino de Mauro Icardi, aún es desconocido.

"No es fácil jugar sin un delantero al inicio de una temporada como esta. El mercado sigue abierto. No es fácil enfrentar a equipos como Juventus y Manchester United así", señaló el entrenador italiano quien enfrentará este sábado a los 'Diablos Rojos' de Inglaterra en Singapur.

Novit nei numeri della Juventus: Higuain con la 21, nessuno con la 9 https://t.co/Ld870n6u9s — Goal Italia (@GoalItalia) July 19, 2019

