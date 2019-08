Instagram | Lionel Messi y Antonela Roccuzzo son ampayados en situaciones comprometedoras en España | VIDEO

Manito traviesa. Lionel Messi y Antonela Roccuzzo disfrutaron a más no poder de sus vacaciones en Ibiza, España, junto a otros futbolistas y sus parejas como Cesc Fabregas y Luis Suárez.

Pero hay un video que se ha viralizado en redes sociales. Lionel Messi luce bastante cariñoso con su esposa, Antonela Roccuzzo, mientras disfrutan del buen ambiente en España y de pronto... una manito bastante cariñosa de la 'Pulga' hace unos jueguitos.

Posterior a esta fiesta, Antonela, Leo y todos los jugadores junto a sus esposas se dirigieron al yate Seven, en el que compartieron algunas horas más previo a que se reincorporen a la temporada con el Barcelona, que el fin de semana disputó del trofeo Joan Gamper en el Camp Nou frente al Arsenal.

Cabe recordar que Lionel Messi no podrá estar en el duelo frente a Napoli de este miércoles e hizo un anuncio en sus redes sociales: "Tenía ganas de arrancar y lamentablemente tuve un percance en el primer entrenamiento que me va a dejar afuera un tiempito. Les agradezco a todos sus mensajes y las muestras de cariño, quería estar con el equipo y con la gente que nos sigue en USA. Esta vez no podrá ser, pero nos volveremos a ver pronto. Un abrazo a todos", publicó la 'Pulga'.

