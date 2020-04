La ausencia del fútbol a nivel mundial no es pretexto para que uno pierda forma física. Cristiano Ronaldo es el más claro ejemplo de que con disciplina eso se puede lograr y basta una foto en redes sociales para demostrarlo. El atacante de la Juventus publicó una imagen que se ha vuelto viral rápidamente por la espectacular figura.

Próximo a cumplir los 35 años, Cristiano Ronaldo cumple una exigente rutina de ejercicios diario en su domicilio de Madeira, Portugal, donde se encuentra viviendo la cuarentena con su familia. El delantero de la Juventus se hace un espacio del que comparte con su familia para seguir tonificando su cuerpo y que el reinicio del fútbol lo agarre preparado para la alta competencia.

La imagen que ha publicado Cristiano Ronaldo en Instagram y que ha tenido miles de reacciones, está acompañada de una recomendación del portugués para quienes como él, viven el aislamiento en casa: “Inhala y exhala. Mantente activo”, escribió el atacante quien acompaña esta publicación con el hashtag #StayHomeSaveLives (Quédate en casa, salva vidas).

Cristiano Ronaldo mostró su espectacular figura en redes sociales. (Instagram)

¿Cristiano Ronaldo es odiado en Argentina?

Este miércoles, el nombre de Cristiano Ronaldo fue tendencia debido a las declaraciones de su compañero en Juventus, el argentino Paulo Dybala quien reconoció en una entrevista virtual con AFA que le confesó al atacante portugués que en su país “un poco” lo odian.

“A veces se lo ve como un tipo agrandado o canchero, y yo una vez me senté a hablar con él, y en un viaje le comenté: ‘allá en Argentina un poco te odiamos por tu figura, tu forma de ser o caminar, pero me encontré con otra cosa’ (...) Él me respondió: ‘Yo sé cómo soy, estoy acostumbrado a recibir críticas por eso’, y ahí empecé a verlo de otra manera”, contó Dybala.