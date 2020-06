Publicar fotos sensuales y subidas de tono junto a su novia en Instagram y hacer divertidos videos en Tik Tok, cuando su equipo ha sufrido una de derrota, han sido motivos suficientes para que la joven promesa italiana, Mirko Antonucci, se fuera por la puerta chica del Vitória Setúbal, de la primera división de Portugal y regresaría a la Roma, club de donde fue prestado.

No valió su buen rendimiento en la cancha, al parecer el comité de ética del Vitória Setúbal decidió cancelar el contrato del jugador por considerar inapropiadas las “imágenes subidas de tono” al lado de su novia, la modelo italiana, Ginevra Lambruschi, quien habría sido una mala influencia para el jugador al sobre exponerlo en las redes sociales.

Las fotos del jugador de 21 años junto a su pareja, en ropa interior, o en posiciones sugerentes fueron cuestionadas constantemente por los directivos del club, pero lo que derramó le vaso de la paciencia de las autoridades del club y de los hinchas fue la publicación de una parodia en “Tik Tok” después de una una derrota del Vitoria Setúbal ante el Boavista.

Julio Velázquez entrenador del cuadro portugués fue el encargado de dar la noticia a la prensa local. “Mirko Antonucci ya no es un jugador en Vitória Setúbal . Se le comunicó a su club local, Roma, que el préstamo termina ahora, por respeto a los fanáticos y la historia del club. El futbolista tiene que ser jugador del Vitória las veinticuatro horas al día, por respeto al club y a los aficionados”, aseguró.

El jugador intentó ofrecer disculpas publicas, pero su reacción fue demasiado tardía. “Este mensaje es para decir que soy plenamente consciente de los errores que he cometido. Me gustaría pedir disculpas a todos los que se han sentido ofendidos: aficionados, club, entrenador, colegas. Voy a dejar las redes sociales y a partir de ahora sólo me verás sudar el jersey de Vitoria de Setúbal hasta la última gota”.

Mirko Antonucci ya había sido advertido en repetidas ocasiones desde enero, pero y pese a ser considerado en los últimos seis encuentros de manera consecutiva, una situación que no ha valido para evitar que arme sus maletas y vuelva de regreso a Roma.