Liverpool se coronó como el flamante campeón del Mundial de Clubes 2019 luego de vencer en la gran final al Flamengo de Jorge Jesús. Por ello, el equipo de Jürgen Klopp se ganó el derecho de usar el famoso parche durante un año entero, parche que no podrá usar en ninguna competición que se dispute en Inglaterra.

Cuando todos pensaban que Liverpool usaría el parche este 26 de diciembre en el duelo ante Leicester por el ‘Boxing Day’, los ‘Reds’ no podrán estrenarlo. Resulta que el equipo de Klopp no puede usar el parche de 78 por 58 milímetros debido a que la regla es bastante clara: la Premier League no acepta parches que no estén relaciones a la competencia e incluso si es que pretende usarlo en la FA Cup, deberán pedir un permiso especial que será evaluado.

“Según las pautas, el equipo ganador puede usar la Insignia de Campeones del Mundo de la FIFA desde el día en que se convierta en campeón hasta la final de la próxima edición del torneo, incluida la final. Eso significa que no puede usarse en versiones anteriores, históricas, camisetas de entrenamiento y tampoco en productos que estén a la venta”, indicó un portavoz de FIFA en declaraciones al sitio oficial del conjunto inglés.

¿Cuándo pueden estrenar el parche del Mundial de Clubes?

En caso la Federación Inglesa no acepte que Liverpool use el parche en la FA Cup, los ‘Reds’ recién podrán utilizarlo en los octavos de final de la Champions League contra Atlético de Madrid, en uno de los duelos más interesantes de este torneo.