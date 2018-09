La insólita excusa del rival que mordió en la cabeza a Vinicius Junior

Un hecho insólito fue el que vivió Vinicius Junior el fin de semana cuando disputó el encuentro entre Real Madrid Castilla y Atlético de Madrid B, en el Derbi de la Tercera División. El brasileño fue mordido por un rival en la cabeza, algo que causó la sorpresa de todos los que asistieron al Miniestadio Cerro del Espino de Majadahonda.

El que mordió al delantero fue el central de Atlético de Madrid, Alberto Rodríguez, quien se disculpó por no representar los valores del club: "Ha sido una reacción producto de la alta intensidad del encuentro. La verdad que no me siento nada orgulloso por lo hecho y no refleja lo que soy como jugador. No representa los valores de mi club y tampoco es un ejemplo para los chicos que vienen de abajo", afirmó para el Diario AS.

El Patético aprende el juego sucio desde divisiones menores. Mordisco a Vinicius Junior en la cabeza. Lección aprendida del carnicero Luis Suárez. pic.twitter.com/2jy38JlhoW — Real Madrid C. F. (@rmadridsite) 2 de septiembre de 2018

Además, el central de Atlético de Madrid afirmó que después del incidente, buscó a Vinicius Junior para aclarar la situación: "Ellos tuvieron un buen rendimiento. Al final lo busqué y todo quedó ahí. Debo aprender de esto", agregó el defensor.

El Real Madrid Castilla marcha en la tercera ubicación con 4 unidades en 2 partidos disputados, mientras que Atlético de Madrid B ha sumado 2 puntos de momento con 2 empates en fila, una situación que preocupa a los 'Colchoneros'.

