La insólita disculpa de Gignac a Veracruz: "La regué queriendo tirar a saque de meta, no es excusa, pura verdad" [FOTO]

Luego de la enorme polémica que se desató en el duelo entre Veracruz y Tigres, donde los 'Tiburones' se quedaron parados en el campo de juego durante algunos minutos y el rival aprovechó para meterles dos goles. André Pierre Gignac fue uno de los jugadores que marcó gol y utilizó sus redes sociales para pedir disculpas por esta situación. Atención al punto número 3 de las disculpas.

Las disculpas de Gignac

1. Lamento profundamente el momento por el que están pasando mis colegas (Tengo amigos del lado de Veracruz).

2. Error y falta de comunicación.

3. Nunca quise anotar este gol (la regué queriendo tirar en saque de meta) no es excusa, pura verdad.

4. Una vida llena de acciones deben de hablar más fuerte sobre mi persona que un hecho basado en un lamentable mal entendido.

5. Una disculpa a todos los niños y aficionados apasionados que viven por el fútbol y que vieron lo que pasó el viernes pasado. Ustedes esperan ver un partido de fútbol y sin lugar a duda este partido nos deja un trago amargo a todos. No hay que perder de vista el verdadero fondo del problema.

6. Es mejor enfocarnos en el verdadero problema que está viviendo el fútbol mexicano para poder alcanzar y detonar el verdadero potencial y alto nivel de su talento.

7. Yo no me voy a ningún lado. De los errores se aprende y este no es la excepción. Saldremos más fuertes y más grandes del otro lado. Voy a seguir redoblando mi esfuerzo por ser mejor persona.

Según comentó el capitán de Veracruz, Carlos Salcido, los jugadores de Tigres sí sabían de la protesta y fue esa la razón por la que expresaron su malestar en conferencia de prensa.

