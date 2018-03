Polémica por árbitro que se negó a dar minuto de silencio en España

Laura Domínguez, jugadora del equipo femenino del Rayo Vallecano, hace unos días había sufrido la pérdida de su prima, una niña de nueve años. Por eso, en el partido entre su equipo y Albacete, ambos cuadros habían acordado guardar un minuto de silencio en memoria de Nayara, la menor fallecida de cáncer la semana pasada.

No obstante, no contaron con que la réferi Inmaculada Prieto Martínez, en un acto de reprochable indiferencia, se iba a negar a acatar la solicitud de las futbolistas. "Una vez que ambos equipos nos disponíamos a guardar un minuto de silencio, la colegiada decide que no, alegando que habíamos salido tarde", denunció en su cuenta de Twitter la jugadora de la 'Franja' Natalia Pablos.

La jugadora del Rayo Vallecano, Natalia Pablos denuncia que la colegiada del partido ante el Albacete no les ha permitido guardar 1 minuto de silencio por la memoria de Nayara Domínguez. Una niña de 9 años fallecida de cáncer esta semana y prima de la jugadora Laura Domínguez pic.twitter.com/h7mCoUooC5 — Radioestadio (@Radioestadio) 18 de marzo de 2018

Qué jueza para más terca

Presionadas por la jueza para que el balón empezara a rodar, las chicas convinieron en que una de ellas lo tocara hacia atrás, para luego volver al círculo que habían formado y de esa manera terminar el homenaje a Nayara.

"En ese momento la colegiada ha empezado a decir que si le estábamos tomando el pelo y que no iba a permitir el minuto de silencio", siguió contando Natalia Pablos. Al final el encuentro volvió a jugarse con normalidad, aunque la acción de la réferi se siguió comentando -y criticando- mucho después de culminado el compromiso.