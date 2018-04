La razón por la que Iniesta dejaría el Barcelona para irse a jugar a China

"Sé lo que voy a hacer con mi futuro. El apoyo de la gente lo tengo y lo he tenido siempre. No es algo que me haga cambiar de opinión", declaró hace unos días Andrés Iniesta, quien tendría decidido poner fin a su estadía en el FC Barcelona después de la final de la Copa del Rey contra el Sevilla, partido que se jugará el próximo sábado 21 de abril.

Y el país a donde se iría a jugar el 'Cerebro' Iniesta es nada menos que China, cuya emergente liga es más que atractiva para aquellos jugadores que desean terminar su carrera con los 'bolsillos llenos'.

Pero en el caso de Andrés Iniesta el aspecto económico no sería el que prevalezca para que decida jugar en el gigante asiático. Su objetivo al fichar por el Tianjin Quajian sería tener la posibilidad de expandir la marca de sus vinos.

Como se sabe, el todavía jugador del FC Barcelona es dueño de “Bodega Iniesta”, que tiene en el vino tinto 'Corazón Loco' y en el vino blanco 'Minuto 116' a sus dos productos bandera. El mercado chino es el más importante del planeta, así que introducir su marca de vinos allí sería razón más que suficiente para que Andrés Iniesta dejen el Barza y se marche a jugar a China.