Inglaterra 0-1 Croacia: le rompe la cintura 3 veces y clava un golazo

Andrej Kramaric ha marcado un gol que puede valer la clasificación a la Final Four de la Liga de Naciones UEFA y que, además, tranquilamente podría ser elegido como el mejor gol del torneo.

El extremo de Croacia recibió un gran balón en el centro del área, pero estaba rodeado de hasta 3 defensores de Inglaterra que trataron de cubrirle los espacios. El encargado de hacerle la marca personal fue John Stones, quien pasó un gran ridículo al ser amagado en 3 ocasiones, la última quedando tirado en el piso y fue la oportunidad para que Kramaric sacara un 'bombazo' para marcar el 0-1 al minuto 57 del partido.

| Andrej Kramari just ended John Stones. What a goal! Croatia take the lead at Wembley. pic.twitter.com/QfxIpb5UGF