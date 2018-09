Douglas Costa escupió a rival en la boca y fue expulsado por el VAR [VIDEO]

En un partido donde se vio marcado por el doblete de Cristiano Ronaldo en su estreno como goleador en Juventus y la Serie A, Douglas Costa cerró el partido con una polémica e indignante acción contra un rival.

El brasileño fue expulsado luego de que, gracias al VAR, se revisara el momento preciso en el que Douglas Costa escupe a su rival de Sassuolo, una acción asquerosa y que demuestra la falta de deportividad por parte del extremo de Juventus. Su víctima fue el joven Di Francesco, quien no tuvo una reacción inmediata y se vio sorprendida ante lo hecho por Costa.

Esto ocurrió al minuto 94, pero tan solo un minuto antes el brasileño había sido amonestado con una tarjeta amarilla por patear al propio Di Francesco. Entre los reclamos por esta acción es que surge el escupitajo.

Douglas Costa sputa addosso allavversario. 2 minuti dopo che lha visto tutto il mondo, il Var proprio non pu esimersi.

Roba da minimo 3 giornate.

Ma lassurdo come larbitro Chieffi avesse potuto condonare un tentativo di testata (e non un testa contro testa) davanti a lui! pic.twitter.com/V6tZAjBZ5k

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 16 de septiembre de 2018