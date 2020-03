Independiente de Avellaneda visita a Huracán en el cierre de la penúltima jornada del certamen argentino, en la que no pelean por el orgullo más que lo puntos. El ‘Rojo’ no tiene forma de asegurar participación internacional para la próxima temporada y se mete en casa de un rival más comprometido, que está obligado a sumar para no complicarse en la tabla de promedios, pensando ya en la próxima campaña.

Independiente, dirigido por Lucas Pusineri, viene de caer 2-1 ante Fortaleza por la primera ronda de la Sudamericana pero continúa con vida en el certamen continental tras superar al conjunto brasileño por su gol como visitante en la llave.

A nivel doméstico, acumula tres encuentros sin victorias luego de su goleada sobre Rosario Central: una derrota 1-0 ante Racing en el clásico de Avellaneda, un empate 1-1 con Arsenal y una caída en casa por la mínima contra Gimnasia, que lo dejan decimosexto en la clasificación de la Superliga con 26 unidades.

¿A qué hora se juega el Independiente vs. Huracán por la Superliga Argentina?

El encuentro se disputará este lunes, desde las 7:10 de la noche (hora peruana), en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

18:10 horas - México

19:10 horas - Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos

20:10 horas - Venezuela, Bolivia

21:10 horas - Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile

00:10 horas del martes - Reino Unido

01:10 horas del martes - España, Alemania, Italia, Francia

¿Dónde ver el Independiente vs. Huracán?

TyC Sports cuenta con los derechos de transmisión para reproducir el duelo en Perú y gran parte de Sudamérica, mientras que TNT Sports llevará las acciones al público argentino.

Huracán, penúltimo (23°) con 16 puntos bajo las órdenes de Israel Damonte, atraviesa un presente más delicado. El ‘Globo’ no ha ganado en el año luego de siete encuentros oficiales, cinco en la Superliga y dos en la Sudamericana, donde quedó eliminado contra Atlético Nacional de Medellín (3-0 y 1-1). Arrastra tres duelos perdidos al hilo y la última vez que celebró un triunfo fue octubre del año pasado, cuando derrotó a San Lorenzo.