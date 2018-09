La increíble confesión de un integrante del cuerpo técnico sobre Maradona

Diego Armando Maradona tuvo un debut de ensueño con el Dorados de Sinaloa al ganar con autoridad por 4-1 al Cafetaleros de Tapachula. Así, comenzó con buen pie el camino hacia la máxima división del fútbol en México.

Y en la previa de su segundo partido, Mario García, el único integrante mexicano del cuerpo técnico de Dorados de Sinaloa, brindó una interesante confesión acerca de los primeros días del exjugador argentino como técnico del club azteca.

En un diálogo con Récord, García reconoció que buena parte del plantel no conocía muy bien quien había sido Diego Armanado Maradona. "Hablé mucho con los más jóvenes sobre nuestro entrenador. También hay argentinos en el plantel y para ellos considero que significa más que los entrene Maradona que para un mexicano más joven que ha crecido con Messi o con Cristiano. El impacto es diferente porque él es de una generación distinta a la actual", manifestó el preparador azteca.

"El analista que trae los videos puso imágenes de Maradona para que lo conocieran los más chicos, videos de cuando era jugador. Ahí les comenté que cuando me tocó dirigir a algún equipo siempre me apoyo en un video de él donde organizó un partido homenaje, pero la federación italiana no le dejó jugar en un estadio y se fue a jugar a una cancha llena de barro, donde calentó en un estacionamiento y después jugó en el barro", comentó la anécdota.

Por último, Mario García aseguró que Maradona es una persona " muy sencilla y carismática, por algo es quién es", concluyó.

