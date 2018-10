La terrible confesión de Salvador Cabañas tras tragedia que le cambió la vida

Tras ocho años de la terrible tragedia que le cambió la vida para siempre, Salvador Cabañas aseguró que quien le disparó el 25 de enero de 2010 tenía una clara intención.

"Después de todo, yo creo que me dispararon para que no fuera al Mundial. No sabemos qué pensar al respecto, pero todas las investigaciones apuntaron a eso. Yo estaba en mi mejor momento, había interés de algunos clubes europeos por tenerme y tal vez podía ser un peligro para muchas selecciones", dijo Salvador Cabañas en La Cuarta.

Salvador Cabañas estaba en aquel momento en la mejor etapa de su carrera: era estrella del América de México y de la selección de Paraguay, a la que llevó al Mundial de Sudáfrica 2010. Sin embargo, el accidente lo obligó a retirarse del fútbol.

"Si retrocediera el tiempo, hubiese hecho lo mismo. Tanto en mi vida personal, como en lo deportivo. Logré todo lo que quería", comentó.

