El impactante audio que envió Emiliano Sala minutos antes del accidente

Diego Rolan, uno de los amigos de Emiliano Sala, futbolista de Cardiff City que sufrió un terrible accidente cuando su avión se estrelló en el 'Canal de la Mancha', ha revelado un audio que le envió el jugador argentino minutos antes de ocurrir la tragedia.

" Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos y me estoy yendo para Cardiff. (...) Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar pero... ya saben. ¡Papá! Qué miedo que tengo...", fueron la palabras de despedida de Emiliano Sala, como si fuera un presagio de lo que iba a ocurrir.

El estremecedor audio de Emiliano Sala desde arriba de la avioneta desaparecida. pic.twitter.com/msfQFUJ2Bl — Clarín (@clarincom) 22 de enero de 2019

Video: Clarín

Por ahora, las autoridades han suspendido la búsqueda del jugador argentino, pues la noche no permite que se realice bien esta operación. Han sido 15 horas de búsqueda y, por ahora, lo único que se ha encontrado son algunas piezas flotantes. Además, indicaron que las posibilidades de supervivencia en estos momentos son mínimas.

