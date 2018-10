ídolo de Bayern Múnich lanza dura crítica hacia James Rodríguez

El mal momento de Bayern Múnich ha generado las críticas y dudas por parte de los hinchas, los mismos jugadores del club y ex bávaros. Tal es el caso de Lothar Matthaus, ex ídolo del cuadro alemán, quien analizó la difícil situación en la Bundesliga y los problemas que está teniendo para lograr ser un equipo como el que tiene acostumbrado a sus aficionados.

Sin embargo lo que más causó sorpresa fueron las declaraciones de Lothar Matthaus sobre James Rodríguez, quien recientemente estuvo involucrado en unas posibles críticas hacia el técnico Niko Kovač, luego que este no lo considere como titular en los últimos partidos de Bayern Múnich. El ídolo del cuadro bávaro defendió al entrenador del primer equipo.

“James Rodríguez se siente ofendido cuando no juega de titular. Luego sale de titular y juega como si no fuera parte del equipo. Niko Kovac se identifica totalmente con Bayern Múnich y tiene que pagar la factura de que la plantilla no se reforzó suficientemente en verano. Se olvidó hacer una renovación de la nómina, hacerla más rápida. Eso es un error que tienen que asumir los que han dirigido el equipo exitosamente durante décadas”, aseguró.

Duro momento

“No recuerdo haber visto tan mal al Bayern Múnich. Juegan sin emociones, ni son agresivos, no se meten en los duelos, no tienen ninguna idea en la parte de adelante. Vi un equipo sin entusiasmo. De un equipo como el Bayern Múnich, tengo que esperar soluciones y ellos no las tuvieron”, confesó Lothar Matthaus.

El ex delantero de Bayer Múnich también aseguró que tras la derrota 3-0 en el Allianz Arena, frente al Borussia Monchengladbach. “En la parte delantera, Lewandowski no estaba en el campo; otros jugadores tampoco aparecieron ni en el primero ni el segundo tiempo, eso no es el Bayern Múnich”.

