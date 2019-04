Ibrahimovic casi arma una pelea en los vestuarios de la MLS | VIDEO

Zlatan Ibrahimovic, delantero del LA Galaxy, se ha ganado un nuevo enemigo en el mundo del fútbol. El delantero sueco tuvo una desafortunada acción, luego de provocar al jugador inglés del Real Salt Lake, Nedum Onuoha. Video es viral en YouTube.

Ibrahimovic casi arma la grande

El cruce más picante del fin de semana en la MLS: Zlatan le gritó un gol en la cara a Onuoha y se acercó a pedirle disculpas en el vestuario, pero el nigeriano del Real Salt Lake no lo quiso perdonar. ¡Momento tenso! pic.twitter.com/QtCofmtlHe — SportsCenter (@SC_ESPN) 29 de abril de 2019

A lo largo del partido, por la décima fecha de la Major League Soccer (MLS), Ibrahimovic y Onuoha tuvieron diferentes cruces que incluyeron insultos de grueso calibre. Sin embargo, el punto álgido llegó a los 78 minutos, cuando el experimentado goleador sueco marcó el 2-1 definitivo y no tuvo mejor idea que celebrarlo o gritarlo en la cara del rival.

Cuando finalizó el encuentro, Zlatan Ibrahimovic fue al vestuario rival para saludar a sus rivales y cuando se encontró con Nedum Onuoha, por poco y se arma una pelea. Tuvieron que separarlos.

Onuoha, defensa inglés de 32 años, declaró a la prensa y explicó los motivos por los que no aceptó las disculpas de Zlatan. 'Vino a pedirme disculpas cuando terminó el partido. No las aceptaré, este es el tipo que dice ser la cara de la MLS jugando de la forma que lo hace en el campo', expresó.

Esta afirmación tuvo una respuesta por parte de 'Ibra': 'Lo que pasa en el campo queda en el campo. Me gusta sentirme vivo. A veces, no es que me duerma, pero no me siento vivo si no me activan. Me conozco, cuando me enojo me siento bien'.

