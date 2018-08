Hristo Stoichkov: "Sin Messi, Argentina no ganará un partido en tres años"

Luego de que se difundiera la información de que Lionel Messi no jugaría en lo que resta del año por la Selección Argentina, las reacciones no se han hecho esperar. No solo los argentinos se han pronunciado sobre ese temporal alejamiento de la 'Pulga', sino que también otros personajes cercanos al FC Barcelona han opinado al respecto.

Uno de ellos es el búlgaro Hristo Stoichkov, quien con toda seguridad ha afirmado que sin Messi la 'Albiceleste' tendrá que esperar mucho tiempo para festejar una victoria.

"Si yo mañana quito a Lionel Messi, Argentina, durante tres años, no va a ganar un partido", aseguró el exdelantero al diario Olé.

En otro momento de la charla, Hristo Stoichkov apuntó cuál sería la principal causa por la que el astro del FC Barcelona no brilla con la selección de su país.

"Primero de todo tienes que saber qué modelo de fútbol quieres. Si vas a querer depender de Messi o de 22 jugadores. El fútbol argentino tiene que tener una estructura y no tengo claro qué proyecto quiere el nuevo presidente. ¿A qué quiere jugar Argentina? Esa es la gran cuestión", indicó el exvolante balugrana.

Sobre las acusaciones que pesan sobre Lionel Messi de que sería él quien pone y saca entrenadores en la 'Albiceleste', Stoichkov aseveró: "Hay muchos argentinos que ni saben quien es Lionel Messi y no lo conocen. Muchos lo ven, pero no lo conocen. Yo lo conozco muy bien y puedo decir que nunca se metió en el armado de un equipo. Son puras mentiras".