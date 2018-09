Le hizo falta a Neymar y le dijo al árbitro: ¿No has visto el mundial?

La Selección de Brasil tuvo su primer encuentro oficial luego de la penosa eliminación del mundial Rusia 2018 ante Estados Unidos en un amistoso FIFA, el cual lo ganaron sin problemas por 2-0. El equipo sudamericano estuvo comandado por Neymar, quien no recibió muchas faltas.

Sin embargo, en las pocas faltas que tuvo, volvió a mostrar cierto histrionismo. Y es que De Andre Yedlin, jugador del cuadro estadounidense, le cometió una falta a Neymar en el medio campo y, ante la amonestación del juez, él le reclamó: "¿Usted no vio el Mundial?", le dijo el futbolista al árbitro, en clara alusión a sus exageradas maniobras cuando Neymar era derribado en el mundial.

Y tras el encuentro en el que la Selección de Brasil se impuso por 2-0 con un gol de Neymar, el crack del PSG se refirió a la actitud de su rival: "Desgraciadamente, no tengo mucho que decir. Lo lamento por él. Es un tipo de jugador que… No lo conozco y no es algo que me preocupe", sentenció.

