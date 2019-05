Histórico de Manchester United destroza a Alexis Sánchez tras nueva lesión

El chileno Alexis Sánchez ha sido criticado por un histórico del Manchester United, Gary Neville. El exfutbolista inglés destrozó el atacante por lesionarse nuevamente y mostrar muy poco desde su llegada a los 'Diablos Rojos'.

"Es un misterio absoluto. No sé si alguien puede poner algo de ciencia o sentido detrás de lo que le ha sucedido… Es como si uno de los jugadores de fútbol más tenaces con la pelota y sin ella, haya perdido absolutamente todo. Eso es confianza. No tiene la velocidad y los goles de antes… No queda nada de Alexis Sánchez, en absoluto. Y todavía estamos esperando a que aparezca", dijo el inglés sobre el delantero de la selección chilena en Sky Sports.

"Hay una serie de decisiones inminentes que se deben tomar sobre la cantidad de jugadores en el Manchester United y él es uno de ellos", añadió.

¿Se va?

El técnico de Manchester United, Ole Gunnar Solksjaer, aseguró que varios de su plantel no seguirán más para la próxima temporada, aunque no confirmó si Alexis Sánchez es uno de ellos.

"Hay una opción de que hayan visto por última vez a algunos jugadores, siempre está la opción, pero no voy a hablar de ninguno en particular", comentó.

