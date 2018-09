Hinchas de Sevilla sufrieron accidente tras gol ante Eibar

La locura de los hinchas en los estadios es tal que incluso algunos alambrados no resisten la euforia de un gol. En la Liga Santander en España sucedió un hecho que no terminó lamentaciones. En el segundo tanto del Sevilla sobre el Eibar, marcado por el argentino Éver Banega, los fanáticos sevillanos enloquecieron tanto que una de las vallas del estadio se derrumbó y algunos hinchas sufrieron algunos golpes, pero no de consideración.

Momentos exactos de la caída de los hinchas del Sevilla

El portugués André Silva anotó el primer gol del Sevilla sobre el Eibar. Pero fue en el segundo tiempo que la valla no soportó el peso de los hinchas al celebrar el tanto de Banega. De inmediato, los jugadores y cuerpo de seguridad del estadio ayudaron a las personas que se encontraban en el suelo, con síntomas de dolor. Según el reporte, al menos tres personas fueron retiradas en camilla y enviadas al hospital más cercano.

Algunos hinchas salieron heridos

El encuentro de la Liga Santander estuvo paralizado por alrededor de seis minutos. Tras ello, Sevilla aumentó la cuenta otra vez con Éver Banega, mientras el tanto del descuento llegó en el epílogo del partido por obra de Joan Jordán. El cuadro sevillano enfiló su cuarto partido consecutivo ganando, tres de ellos por el torneo español y el otro por la Europa League.

¿Así pretende @LaLiga jugar partidos en EEUU?? Después del gol del Sevilla se cayó la pared de la tribuna donde estaban los hinchas. pic.twitter.com/MQsAZpB2Nq — Alex Favieri (@AlexFavieri) 29 de septiembre de 2018

