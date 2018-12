Hinchas de Galatasaray realizan impresionante banderazo previo a clásico

Los amantes al fútbol se quedaron impresionados con el entrenamiento de Boca Juniors previo al duelo ante River Plate por la final de vuelta por la Copa Libertadores, ya que nos hinchas 'xeneizes' llenaron la Bombonera para observar el entrenamiento. Sin embargo, lo realizado por los hinchas del Galatasaray no tiene precedente alguno.

El cuadro de los 'Leones' visita este domingo a su clásico rival, el Besiktas por la jornada 14 de la Superliga de Turquía, por ello los hinchas del Galatasaray decidieron apoyar al equipo con un gran banderazo.

El club turco decidió abrir las puertas del estadio Türk Telekom para que los seguidores del equipo puedan observar el entrenamiento del equipo, es allí donde se originó la locura, pues más de 42 mil simpatizantes del club colmaron el coloso de Estambul.

Cuando el equipo salió al campo de juego para empezar con los trabajos los hinchas presente prendieron bengalas de color rojo, acción que dejó una escena impresionante, pues el estadio completo se puso de color rojo, no en vano lo llama 'El infierno de Estambul'.

Hepinize ok teekkürler,mükemmel bir an oldu hepimiz iin...Thanks to all,was a perfect memory for all of us...@Galatasaray @GalatasaraySK pic.twitter.com/yFTulyJ9pg

— Yuto Nagatomo | (@YutoNagatomo5) 1 de diciembre de 2018