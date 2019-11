Hinchas de Boca Juniors dedicaron duros cánticos contra Angelici a poco de las elecciones en el club | VIDEO

Boca Juniors volvía a jugar en casa luego de varios partidos donde no conoció la victoria. No solo había sido eliminado de la Copa Libertadores por River Plate en la Bombonera, sino que además venía de sufrir dos derrotas frente a Lanús y Racing, perdiendo en consecuencia el liderazgo de la Superliga Argentina. Así, pese a que el marcador iba 3 - 0 y aseguraba una victoria para el club Xenize, hinchas en la tribuna demostraron su gran malestar no solo ante el presidente Daniel Angelici sino contra toda la dirigencia del club a quienes responsabilizaron de los últimos resultados.

"¡Boca va a salir campeón, el día que se vayan todos los hijos de p... de la comisión!" , fue una de las melodías que sonaron desde lo alto de la Bombonera. Pues si bien este 2019 no ha sido malo para el elenco de la Ribera, que la mañana del 3 de noviembre goleó 5 - 1 al Arsenal y volvió a la punta del torneo, sus últimos encuentros no permitirán que sume ningún título en el segundo semestre del año.

#Boca Insultos en La Bombonera para Angelici y dirigentes durante el partido de ayer ante Arsenal.@PasoAPaso pic.twitter.com/2o6YbZR8CP — TyC Sports (@TyCSports) November 4, 2019

"Angelici botón, Angelici botón...", también se llegó a oir en otros sectores del estadio, poniendo al actual mandatario como responsable de las últimas derrotas de Boca Juniors. Cabe resaltar que Daniel Angelici se encontraba en New York por lo que no estuvo presente durante el encuentro.

Se vienen las elecciones en Boca Juniors

Este descontento se siente a puertas de las próximas elecciones directivas de Boca Juniors que se desarollarán el próximo 8 de diciembre. Si bien Daniel Angelici señaló que no sería parte de ninguna lista, el oficialismo buscará seguir al mando del club con Christian Gribaundo a la cabeza. También se asoman nombres como Jorge Ameal, José Beraldi y Juan Román Riquelme.

