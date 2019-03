Hijo del 'Pájaro' Caniggia se desmayó en primer día de reality | FOTOS

Anunció su presentación con bombos y platillos, pero a la hora de la hora no llegó a rendir. el hijo de Claudio Caniggia, Alexander, asustó a todos los presentes tras desmayarse en su primer día dentro del reality de competencia de MTV, 'Resistiré'.

No se lo esperaba

La primera prueba lo terminó fundiendo, el reto consistía en cruzar un lago, tomar una pizarra y llevarla hasta donde estaban sus compañeros unos cubos de madera, pero en el intento el argentino colapsó, se tiró al suelo y terminó en una camilla.

'Bueno mi primer día la verdad fue un desastre. Me hicieron bajar la montaña esa de mixxda no sé cuántos kilómetros caminando con una bolsa, una mochila, terrible. Después de eso encima nos hicieron hacer una actividad y yo no había tomado un carajo de agua... todos tomaban de ahí, no sé de dónde (un lago) estaba podrida seguro. Y nos mandaron a hacer una actividad. Casi muero. Me agarró taquicardia o sea casi quedo liquidado ahí. El primer día fue una reverenda mixxda', comentó el hijo del 'Pájaro' Caniggia.

El hijo del 'Pájaro' Caniggia dio que hablar en el primer capítulo de Resistiré, el nuevo ciclo de MTV grabado en Chile. Alexander (26 años), hijo mediático de Claudio Paul y Mariana Nannis, se descompensó debió ser asistido por personal médico y se lo llevaron en ambulancia.