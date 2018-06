Hijo de ex campeón del mundo es arrestado por narcotráfico

Cristian Daniel Zabala, hijo no reconocido del ex campeón del mundo con la selección de Argentina en 1978, Daniel Passarella, fue arrestado por narcotráfico en la ciudad de Chacabuco, Argentina. Cristian es hijo de una relación extra matrimonial del ex defensor de River Plate.

Según las informaciones de las páginas argentinas, Zabala formaba parte de una banda de narcotraficantes que realizaban sus operaciones desde la cárcel. El hijo de Daniel Passarella ya había sido arrestado en otras oportunidades.

Daniel Pasarella también fue director técnico de las selecciones de Argentina y Uruguay y hoy se encuentra alejado del fútbol.

LEE ADEMÁS: