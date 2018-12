Hija de Maradona causa escándalo con atrevida foto contra River Plate

La hija mayor de Diego Maradona ha causado tremendo escándalo en redes sociales tras publicar una atrevida fotografía contra River Plate, debido a los constantes insultos que viene recibiendo, luego de que 'millonarios' superaran a Boca Juniors en la insólita final de Copa Libertadores 2018 realizada en el Santiago Bernabéu de España.

Hija de Maradona causa escándalo

Gianinna Maradona no soportó que los hinchas de River Plate continúen disparando contra ella en internet y decidió responder de una forma inesperada. La ex mujer del Kun Agüero lo hizo con un gesto que ha levantado bastante polvo en territorio argentino. 'Por acá me paso todos los festejos y los comentarios gallinas', escribió la diseñadora de moda.

Se valió de las Stories del Instagram para descargar toda su cólera e impotencia por la ola de ataques recibidos. 'Trato de contestarles a todos, pero no llego. Gracias a los campeones por escribirme con tan buena onda. De verdad. Mil millones de gracias. Entendieron a quién iba dirigida mi foto y eso es lo que importa. Fin de la cuestión', publicó en la popular red de imágenes.

Boca Juniors regresó en silencio a Argentina tras perder la final de la Copa Libertadores en Madrid ante River Plate y comenzarán sus vacaciones ya que no tienen partidos previstos hasta enero de 2019.

Los subcampeones de América llegaron al aeropuerto bonaerense Ministro Pistarini, ubicado en Ezeiza, este mediodía y no hablaron con la prensa. Lo más probable es que el entrenador Guillermo Barros Schelotto no renueve su contrato y que Boca Juniors tenga un nuevo técnico en estos encuentros.