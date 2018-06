Hermosillo aplaude a Perú y dice que hará sufrir a Francia

El debut de la Selección Peruana está en boca de todos y ex mexicano Carlos Hermosillo tiene un punto de vista sobre la actuación del equipo de Ricardo Gareca que no pudo ganarle a Dinamarca.

"Perú hizo gran partido, con un desgaste físico impresionante, buscando siempre la portería rival. Cuando el balón no quiere entrar, no entra. Eso le pasó a Perú desde el penal de Cueva. Intentó, era para ganar ese partido. Es parte del fútbol", precisó Hermosillo quien destacó la presencia de Paolo Guerrero, de quien confía para el compromiso con Francia, el segundo de la bicolor por el grupo 'C'.

"Guerrero es un jugador identificado con Perú, es el capitán y cuando no está, le da facilidad a los defensores de sentirse aliviados. Sin embargo, cuando juega hay más precaución. Francia va a sufrir con Perú", expresó el ex goleador mexicano.

Hermosillo elogió a su Selección por el gran triunfo sobre Alemania. "El triunfo fue la gran sorpresa, los futbolistas jugaron un partido extraordinario. La verdad nos ha dado una gran satisfacción a cada uno de los mexicanos por el desenvolvimiento, por el convecimiento del planteamiento de Osorio que salió a buscar a Alemania", indicó el exdelantero.

Asimismo, Hermosillo pidió tranquilidad en medio de la algarabía por ganar el primer juego. "Tienen que tomarlo como es: el día a día, los disfrutamos, pero hay que amanecer con la metalidad del siguiente juego", señaló.