Hermano de Dybala explota en Twitter contra Argentina por supuestos arreglos

Hace algún tiempo, Paulo Dybala afirmó que era complicado jugar con Lionel Messi. Pues bien, desde allí, nada fue igual para él con la selección de Argentina. El jugador de Juventus fue descartado para disputar los amistosos de su selección previo al Mundial y ahora ha sido su hermano, Gustavo Dybala, quien disparó contra la albiceleste en Twitter.

"¡Qué lastima! ¡Unos dirigentes y unos periodistas armaron un equipo!", colocó el hermano de Paulo Dybala en su cuenta de Twitter, una fuerte acusación que podría traer graves consecuencias a la 'Joya' en un futuro con la selección de Argentina.

¿Por qué surge este mensaje?

Horas antes de la publicación del hermano de Paulo Dybala, Jorge Sampaoli habló acerca de la no convocatoria del jugador a la selección de Argentina: "Nosotros pensamos que Paulo es un jugador 'top' en la selección y nos ilusionamos con eso. Sin embargo, en el desarrollo del proceso o nosotros no supimos adecuarlo o él no se adaptó a la idea", señaló el 'Hombrecito'.

LEE ADEMÁS