Heinze y su intercambio de palabras con periodista

El director técnico de Vélez Sarsfield, Gabriel Heinze, protagonizó una intensa discusión con un periodista tras la caída del Fortín ante Central Córdoba de Santiago del Estero en el marco de la Copa de Argentina.

El fuerte intercambio de palabras se dio en una rueda de prensa, cuando el periodista cuestionó la designación de Enzo Bazán, un jugador de 19 años, como uno de los pateadores para la definición por penales.

“He vivido de todo, como jugador y como entrenador, he perdido y he ganado, lo analicé todo. Me ha pasado de todo, lo hizo por una decisión de él. Yo propongo, pero los que deciden son los jugadores. Yo no decido nada, ellos son los que deciden, los que están en el campo de juego. Yo no voy a obligar a un futbolista, sin saber lo que está sintiendo, estaría mal. ¿Te quedó claro? La diferencia es que nunca vas a estar adentro, y eso es una diferencia tremenda”, refirió el técnico de Vélez según el portal 'Mundo deportivo'.

En otro momento, Gabriel Heinze afirmó en un alto tono de acuerdo con 'Infobae': "Donde estamos no vamos por el camino de la competitividad. Nos falta gente, hemos perdidos gente muy importante. Yo lo que hablo tengo que cumplirlo, lo que necesito es que cumplan los demás. Vine hace seis, siete meses con las cosas muy claras, el día que no se respete no hay más que hablar".