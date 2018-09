Hazard y la celebración que ya no realizará por el bien de su salud

El volante del Chelsea, Eden Hazard, es uno de los mejores futbolista de la actualidad y su nivel ha estado crecido aún más luego de disputar el Mundial. Su última obra de arte la dio en la Copa de Liga ante el Liverpool donde anotó el gol del triunfo, sin embargo la celebración casi le cuesta caro.

El astro belga reveló que de acá en adelante sus celebraciones de gol va a cambiar pues el arrojarse de rodillas sobre el césped le está dañando esa parte del cuerpo, por el cual ya no volverá a realizarlo.

"Mira, mira, como se desliza la rodilla en la celebración. Esto lo tengo que parar.¡Mis rodillas están ardiendo! No más de esta celebración", aseguró Hazard a la televisión de Chelsea.

'If I see that there is no solution, I just go on my own!' - @HazardEden10

Watch Hazard's interview exclusively in the Chelsea app now!

https://t.co/ZVIIB2ZSf2 pic.twitter.com/W1XhdDr1v8

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 28 de septiembre de 2018