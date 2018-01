Harry Kane: "Ganarles en algo a Messi y Cristiano es motivo de orgullo"

Superar a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en estos tiempos es un motivo de orgullo, tal como lo expresa el delantero del Tottenham Harry Kane.

Harry Kane anotó 56 tantos en la última temporada, superando a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

"Lionel Messi y Cristiano Ronaldo han sido tan buenos jugadores en los últimos diez años, dominaron el fútbol y con razón. Van a quedar definidos como dos de los mejores jugadores de la historia", expresó el ariete para ESPN. "Vencerlos en algo me hace estar muy orgulloso".

"Para mí, se trata de ahora hacerlo todos los años. No solo ganarles sino ganar los mismos trofeos que ellos han ganado", remarcó Harry Kane.

A su vez, Harry Kane dio a conocer los los sacrificios que ha hecho para llegar a la élite del fútbol. "He sacrificado la mayor parte de mi tiempo, especialmente con el horario de los juegos. Entras al equipo, entrenas, juegas, te recuperas y luego descansas. Esa es la vida de un futbolista. No me quejo. Es algo que me encanta hacer".