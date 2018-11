Harry Kane y el agónico gol para eliminar a Croacia y España [VIDEO]

El gol más gritado en Wembley de los últimos años. Harry Kane le ha dado una tremenda alegría a la selección de Inglaterra con un agónico gol ante Croacia. Luego de la monstruosa actuación frente a España, en la que no pudo anotar pese a ser el mejor de la cancha, le ha dado la clasificación a los 'Tres Leones' en la UEFA Liga de Naciones.

Corría el minuto 85 del partido cuando Inglaterra tuvo un tiro libre a su favor. El centro venenoso llegó cerca del área chica y encontró a su gran goleador, Harry Kane, bien ubicado para poner el empeine y desviar el balón. Este fue el gol de la victoria y la clasificación a la Final Four.

Yeeeeessssss fucking get in there @HKane COME ON @England #ENGCRO #ThreeLions #UEFANationsLeague pic.twitter.com/D9SuVxEhIY