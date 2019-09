GUÍA CANALES Y HORARIOS | Atlético Madrid vs. Juventus EN VIVO por la fase de grupos de la Champions League

Atlético de Madrid vs. Juventus | Partido con sabor a revancha. Luego de la eliminación del equipo español a manos de la 'Juve' en los octavos de final de la Champions League de la edición pasada, el equipo dirigido por Diego Simeone busca cobrar vengaza y empezar ganando en esta edición. El partido será transmitido por FOX Play Sur, Fox Sports e ESPN.

El ‘Atleti’ mostrará un rostro diferente con respecto a esas contiendas. Diego Godín, Filipe Luis, Lucas Hernández, Juanfran o Antoine Griezmann, quienes formaban parte esencial de la columna vertebral, abandonaron la institución, por lo que ahora tienen una dura prueba con un equipo nuevo, sin perder el gran recorrido físico que los caracteriza.

De su lado, Juventus viajó a España con Cristiano Ronaldo a la cabeza. Junto al portugués están De Ligt, Danilo, Ramsey, algunas de las incorporaciones realizadas por el club. Todos ellos dirigidos por Maurizo Sarri, quien arribó desde Chelsea.

La ‘Vecchia Signora’ perdió por lesión a Douglas Costa, quien se sintió en el choque con Fiorentina por el Calcio. Miralem Pjanic también estuvo en duda, pero los resultados médicos no arrojaron un diagnóstico grave, por ello salió convocado.

Juventus vs. Atlético de Madrid |Horarios en el mundo

Perú: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

Chile: 4:00 p.m.

Paraguay: 3:00 p.m.

Uruguay: 4:00 p.m.

España: 7:00 p.m.

Argentina: Fox Sports

Bolivia: Fox Sports

Brasil: TNT Go, Esporte Interativo, TNT Brazil

Chile: Fox Sports

Colombia: Fox Sports

Ecuador: Fox Sports

Paraguay: Fox Sports

Perú: Fox Sports

España: Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones

Estados Unidos: Univisión NOW, Galavisión

Uruguay: Fox Sports

Atlético de Madrid vs. Juventus: posibles alineaciones

Atlético de Madrid: Oblak - Trippier, Savic, Giménez, Lodi - Lemar, Koke, Marcos Llorente, Saúl - Joao Félix, Diego Costa.

Juventus: Szczesny - Danilo, Bonucci, De Ligt, Álex Sandro - Khedira, Bentancur, Matuidi – Cristiano Ronaldo, Bernardeschi, Higuaín.

Atlético de Madrid vs. Juventus: ¿cómo llegar al estadio?